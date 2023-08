Calciomercato | Taremi e non solo, Sky: “Il Milan può chiudere altri 2 colpi!”

1 di 2

Milan, ore di fuoco sul mercato

Milan, news sugli obiettivi di calciomercato da Di Marzio.

Un grande Milan vince e convince anche contro il Torino, ma in casa rossonera tiene sempre banco anche il calciomercato. Già perché il club di Via Aldo Rossi non ha ancora concluso la propria campagna acquisti e cessioni e gli ultimi giorni di mercato si preannunciano veramente incandescenti da questo punto di vista.

Molte situazioni stanno infatti iniziando a muoversi, in particolar modo in uscita. Al Milan serve inanellare qualche cessione importante anche per poter nuovamente operare in entrata e concludere al meglio il proprio calciomercato estivo. E con la sessione ormai agli sgoccioli, le prossime ore saranno cruciali per chiudere diverse operazioni.

Il mercato del Milan si muove tra uscite e nuovi colpi: non solo Taremi

Partiamo dai possibili addii. Fodé Ballo-Touré, come riferisce la Bild, avrebbe finalmente trovato l'accordo con il Werder Brema e avrebbe accettato l'offerta dei tedeschi. Un'uscita importante, come sarebbe altrettanto pesante la cessione di Alexis Saelemaekers, corteggiato dal Bologna.

La partenza più importante però sarebbe quella di Divock Origi, che il Milan spera di piazzare entro la fine di questa sessione di calciomercato. Sul belga ci sarebbe l'interesse dello Sheffield United. Ma la novità più interessante è rappresentata dall'Udinese che ora starebbe pensando a Origi come sostituto del partente Beto. E occhio perché, come detto, grazie alle uscite il Milan potrebbe sbloccare anche altre nuovi colpi di mercato in entrata, con Taremi nel mirino e non solo <<<