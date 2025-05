Finale Coppa Italia, mezzi gratuiti per i tifosi di Milan e Bologna

In occasione di questa super sfida il Comune di Roma ha deciso di agevolare tutti i tifosi che raggiungeranno la capitale per assistere al match.

Lega Serie A, Sport e Salute, Roma Capitale e Roma Servizi hanno dato il via alla seconda edizione del progetto “Road to Zero”. Questa iniziativa viene realizzata per convincere i tifosi a raggiungere l’impianto usando i mezzi pubblici che saranno gratuiti per i tifosi di Milan e Bologna.