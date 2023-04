Fazzini a Sky: “Un onore giocare a S.Siro, voglio ricordare questa serata”

Il centrocampista dell'Empoli Jacopo Fazzini ha parlato nel pre match di Milan vs Empoli. Ecco le sue parole

In esclusiva a Sky ha parlato Jacopo Fazzini che ha detto: "Stasera sarà sicuramente una partita che ricorderò. Ho già giocato qua due volte. Sarà una partita che porterò nel cuore. Essere qua a San Siro è una bellissima emozione, sia per noi giovani che per i più esperti. È un onore".