News Milan / Colpo di scena Leao: ora sta girando una voce pazzesca!

Il destino di Rafael Leao è l'argomento principale delle tante news di calciomercato che circolano in ambiente Milan e non solo. A parlare del futuro dell'attaccante portoghese e di quello che potrebbe succedere in casa rossonera sono infatti anche tante testate internazionali.

Ad esempio, il noto portale spagnolo specializzato in calciomercato Fichajes.net in queste ore ha rivelato una news decisamente pesante, che noi vi riportiamo per dovere di cronaca. Secondo i colleghi iberici, il Milan starebbe pensando a Joao Felix nel caso in cui alla fine dovesse dire addio a Rafael Leao. Un grandissimo talento portoghese per un altro: un'idea affascinante, senza dubbio. Ma che, almeno per il momento, ci sentiamo di classificare come semplice suggestione di mercato e nulla di più. Al contrario invece di altre novità arrivate sempre nelle ultimissime ore.