Fassone: “Guarderà il Derby in modo neutrale, ma una è avanti…”

L'ex amministratore delegato del Milan ha parlato ai microfoni di Radio CRC, dando il suo parere sul Derby in programma sabato pomeriggio

Il campionato in questi giorni si è fermato per lasciare spazio alle nazionali. Ma dopo la sosta si tornerà subito a fare sul serio. Sabato il Milan affronterà l'Inter nel Derby, sfida tra le due squadre in testa alla classifica. Ai microfoni di Radio CRC, l'ex amministratore delegato del Milan Marco Fassone si è espresso sulla sfida di sabato.