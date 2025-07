Per la fascia destra ecco che spunta un nuovo profilo

Facciamo il punto sul mercato del Milan con Igli Tare che è al lavoro per consegnare a Max Allegri una squadra completa

Zakaria El Ouahdi piace e non poco alla società rossonera. Il giocatore marocchino di ruolo fa il terzino destro e gioca nel Genk che per lasciarlo partire non scenderà a compromessi per quanto riguarda la cifra richiesta. L’alternativa è un ex granata. Vale a dire Wilfried Singo che però costa tanto: circa 30 milioni di euro.

Tare però avrà lavoro duro

Il nuovo direttore sportivo rossonero Igli Tare è al lavoro per rinforzare la rosa rossonera in vista della prossima stagione. In tal senso ecco che il diavolo avrebbe messo nel mirino diversi profili con l’approvazione pure del tecnico del Milan Max Allegri, ma portare Zakaria El Ouahdi non sarà facile.