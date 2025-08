Milan, l’ex Paquetà assolto dall’accusa di calcio scommesse

Lucas Paquetà, ex Milan e oggi al West Ham, è stato assolto dall’accusa di calcio scommesse. Il brasiliano rischiava la squalifica a vita.

Arriva una buona notizia per un ex giocatore del Milan: stiamo parlando di Lucas Paquetà, che nel 2023 era stato indagato per calcio scommesse e aveva rischiato una squalifica a vita. Due anni difficili, dunque, per il centrocampista brasiliano oggi in forza al West Ham, che però adesso è stato assolto da una commissione indipendente per presunte violazioni delle regole sulle scommesse nel calcio. A riportarlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Dopo due anni l’assoluzione

Di seguito le parole di Paquetà, visibilmente sollevato per l’esito della vicenda:

“Fin dal primo giorno di questa indagine, ho sostenuto la mia innocenza contro queste accuse estremamente gravi. Non posso dire altro in questo momento, ma vorrei esprimere la mia gratitudine a Dio e la mia voglia di tornare a giocare a calcio con il sorriso sulle labbra. A mia moglie che non mi ha mai lasciato la mano, al West Ham, ai tifosi che mi hanno sempre sostenuto, alla mia famiglia, ai miei amici e al team legale che mi ha supportato dico soltanto grazie di tutto.”