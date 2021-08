Ex-Milan | Shevchenko lascia la Nazionale: “E’ stato un lavoro duro”

La leggenda rossonera lascia la Nazionale Ucraina, a confermarlo è lo stesso tecnico, con un post su Instagram

Dopo bene 5 anni, finisce l'avventura del campione ex-Milan Andriy Shevchenko come allenatore della Nazionale Ucraina. Non è stato rinnovato il contratto al pallone d'oro, che appena un mese fa festeggiava un'incredibile vittoria contro la Svezia agli Euro2020.

Dopo il successo degli ottavi, l'avventura europea dell'ex-punta si è conclusa presto, durante i quarti all'Olimpico contro l'Inghilterra. Una percorso difficile e pieno di soddisfazione quello degli ungheresi, che però non ha valso un'altra occasione all' ex-attaccante , che ha annunciato la fine del contratto con la federazione ucraina con un post su Instagram.

Appena un mese fa l'ex- Milan Andriy Shevchenko festeggiava con i suoi giocatori l'ennesima sorprendente vittoria: "E’ per momenti del genere che vale la pena vivere". Oggi però il tono delle sue parole è molto diverso, quasi rassegnato, mentre saluta la squadra che ha guidato per 5 stagioni .

In chiusura non ha mancato di ringraziare tutti: "Ringrazio ogni giocatore, ogni persona che ha aiutato ed è stata coinvolta nella squadra. Molte grazie a tutti i fan per il loro supporto e le critiche. Insieme siamo riusciti a dimostrare che il nostro calcio può essere competitivo, produttivo ed emozionante. Con fede in Ucraina".