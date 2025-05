Reina: “Sono stato fortunato, ora non posso più dare niente al calcio”

Vai nel canale WhatsApp del Milanista > In esclusiva a Movistar+ ha parlato Pepe Reina il quale ha detto: "L'estate scorsa, c'è stato un periodo in cui ho avuto difficoltà perché non riuscivo a trovare un progetto che mi entusiasmasse, e avevo quella spina nel fianco. Avevo di più da offrire, e quest'anno è stato quello che mi ha fatto capire che sono davvero vuoto, nel senso che non posso più offrire di più al calcio da questa posizione".