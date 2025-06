Ex Milan, Kalulu: “Ero sicuro che la Juve mi riscattasse dal diavolo”

L'ex difensore del Milan Pierrè Kalulu ha parlato in vista del Mondiale per Club con la Juve. Ecco le sue parole...

Vai nel canale Telegram del Milanista > In esclusiva a Tuttosport ha parlato Pierrè Kalulu il quale ha detto: "Se sono contento che òa Juve mi abbia riscattato dal Milan? Mai avuto paura che non succedesse, ho fiducia nel mio modo di lavorare. E non penso a decisioni che non mi competono".