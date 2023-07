Evani: “Il Milan ha acquistato fisicità e ha più opzioni ora”

Sulla differenza tra Milan e Inter

“L’Inter era più forte, ora siamo lì. Il Milan ha acquistato fisicità, qualità e più opzioni. In attacco non dipende più dal solo Giroud. Può reggere due competizioni importanti. L’Inter resta una delle più attrezzate e aveva meno bisogno di mercato che è ancora lungo. I valori cambieranno. La Juventus è quella che partirà con più fuoco dentro. Non può sbagliare ancora. Non ha bisogno di comprare. I giocatori ce li ha già. Per il Napoli non sarà facile ripetersi. Noi dopo l’Europeo, inconsciamente, abbiamo perso lo spirito di Wembley. Il Napoli ha anche un allenatore e idee nuove. Difficile, ma è la squadra campione contro pronostico”. Queste le parole in esclusiva alla Gazzetta dello Sport dove ha parlato Alberico Evani.