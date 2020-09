Europa League, dove vedere in TV Shamrock Rovers-Milan

MILANO – Shamrock Rovers-Milan si giocherà giovedì 17 settembre 2020 alle 20 a Dublino nello scenario del Tallaght Stadium. Shamrock Rovers-Milan sarà visibile in diretta esclusiva su DAZN, che trasmetterà in esclusiva tutte le partite dei rossoneri nei preliminari di Europa League.