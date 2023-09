Eranio: “Jovic deve tornare quello che conosciamo. Le sue caratteristiche..”

L'ex giocatore del Milan, Paolo Eranio, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW in vista del Derby di Milano. Sull’arrivo in rossonero di Luka Jovic nell'ultimo giorno di mercato: “Io dico che il suo arrivo può essere la cosa positiva. Certo, deve dimostrare tanto e tornare quello che conosciamo tutti ma arriva in quella che è la situazione ideale per un calciatore, ossia in una squadra che ha un gioco collaudato, con dei compagni che sanno giocare a calcio”.