Verso Empoli-Milan: la Time Machine ci riporta al match del 2016

Sabato il Milanaffronterà l'Empoli al Castellani, nel match valido per la 24esima giornata di Serie A. In attesa della partita del Castellani, riviviamo una sfida del passato, grazie alla consueta Time Machine del sito ufficiale del club rossonero. Il ricordo: "I rossoneri scendono in campo al Castellani di Empoli per la 24ª giornata di Serie A, la quinta del girone di ritorno. Lo stadio toscano evoca bei ricordi alla nostra squadra, che in massima serie qui non ha mai perso. Per avvicinarci a questa sfida con gli azzurri, in questo Time Machine vi raccontiamo un precedente positivo risalente alla stagione 2016/17, un match vinto per 4-1 grazie a due protagonisti su tutti, Lapadula e Suso. I rossoneri, allenati all'epoca da Vincenzo Montella, arrivano in Toscana dopo il pareggio per 2-2 nel Derby nella giornata precedente, la 13ª.