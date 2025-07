Royal: “Ero tifoso del Flamengo e non lo sapevo, l’ansia è al mille”

L'ex giocatore rossonero Emerson Royal ha parlato in vista dell'inizio della stagione con il Flamengo. Le sue parole...

Nel corso della sua presentazione ufficiale al Flamengo ha parlato Emerson Royal il quale ha detto: “Sono sempre stato tifoso del Flamengo e non lo sapevo. Sappiamo quanto è stato difficile arrivare fin qui. Voglio ringraziare il Flamengo per lo sforzo che ha fatto per portarmi qui. Ho già giocato al Maracanã da avversario ed è davvero difficilissimo affrontare il Flamengo al Maracanã. Le gambe tremano. I nuovi acquisti che non hanno mai vissuto questa esperienza sicuramente lo sentiranno, avranno i brividi. È una festa bellissima. Voglio lasciare questo messaggio ai tifosi per ringraziarli”.

Ancora le sue parole

“Vengo da una preparazione precampionato e ho bisogno di un po’ di tempo per adattarmi. Non voglio affrettare le cose ed entrare subito. Devo prepararmi bene fisicamente per fare un buon lavoro. Per me è come se iniziasse ora la preparazione, dato che ero in vacanza. Ma mi serve solo poco tempo. L’ansia è a mille”.