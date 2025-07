Milan, Emerson Royal in uscita: due i nomi per sostituirlo

Tra i giocatori destinati a lasciare il Milan in questo calciomercato c'è il terzino brasiliano: ecco i profili attenzionati per sostituirlo

Negli ultimi giorni il Milan ha salutato tutti i giocatori che da oggi non più parte della rosa, tra scadenza di contratto e fine prestito. Il club, infatti ha salutato Alessandro Florenzi, Kyle Walker, Riccardo Sottil, Joao Felix, Tammy Abraham e Luka Jovic .

Come scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera, sono due i profili presi in considerazione per sostituirlo. Uno è Guéla Doué, terzino dello Strasburgo e fratello di Désiré del Psg; l'altro è Martim Fernandes, classe 2006 del Porto.