Ds Ascoli controcorrente: “A favore delle U23, i giovani crescono subito”

In esclusiva a TMW Radio ha parlato il ds dell'Ascoli che ha detto: "Io sono assolutamente favorevole alle U23, i giovani così si misurano in un contesto già più complicato sia dal punto di vista psicologico che emotivo, fisico e tattico. In Inghilterra ad esempio il campionato U23 è molto tosto, ma testimonia che il giovane, prima esce dal settore giovanile per misurarsi con realtà più toste, prima abbrevia il suo percorso di crescita".