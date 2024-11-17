Donnarumma: "San Siro è stata la mia casa. Aspetto una reazione..."
Donnarumma: “San Siro è stata la mia casa. Aspetto una reazione dai tifosi”

Stefania Palminteri
MILANO
17 Novembre, 15:55 2024
Gianluigi Donnarumma
Stasera l’Italia giocherà a San Siro contro la Francia, nell’ultima gara del girone di UEFA Nations League. Il capitano ed ex rossonero Gianluigi Donnarumma che farà ritorno a San Siro.

Domani torna a San Siro.
“Tornare a San Siro è sempre speciale, è stata la mia casa per tanti anni, ci sono tifosi stupendi, ti fanno sentire il loro calore, quando entri a San Siro hai un’energia totalmente differente. Come dirò alla squadra se ci sarà questa atmosfera è anche merito nostro, dobbiamo essere orgogliosi, dobbiamo andare lì e farli emozionare”.

Cosa si aspetta dai tifosi di San Siro?
“Mi aspetto una bella reazione, quando si indossa la maglia della nazionale siamo tutti italiani, mi aspetto una grande atmosfera per tutta la squadra, sono convinto che sarà una serata speciale”.[fncvideo id= autoplay=true]”

 

