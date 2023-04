Donadoni: “Leao scattista, Kvara ti sfinisce. Chi vince domani…”

Manca sempre meno al big match di domani sera tra il Napoli e il Milan . A parlare della sfida del Maradona è stato un doppio ex, Roberto Donadoni , intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Se la sfida di domani inciderà anche sui Quarti di Champions : “La Champions è un’altra storia ma fino ad un certo punto. Se una delle due uscirà vincitrice dalla partita di domani arriverò con una convinzione incredibile in vista della doppia sfida. Nessuno vorrà perdere questo Napoli-Milan, fidatevi”.

Confronto tra Leao e Kvara: “Sono due giocatori con numeri pazzeschi. Anche diversi tra loro, soprattutto fisicamente. Leao è uno scattista, nei primi metri può bruciare chiunque: quando si accende crea superiorità, anche se a volte si prende qualche pausa di troppo e il tasso di pericolosità del Milan ne risente. Kvara ti sfinisce anche alla distanza perché è sempre dentro la partita, è un po’ più uomo squadra: dà una mano anche in fase di non possesso, tatticamente è già completo”.

Sul calo di Rafael: “Quando vai in campo l’aspetto rinnovo resta fuori. Non mi sembra che il Milan non stia provando ad arrivare ad un accordo. Quanto al ruolo, sono convinto che Pioli prima di cambiare ne abbia parlato con lui. A volte per essere meno prevedibile cambiare ci sta. Quando ti specializzi in una sola zona del campo chi ti affronta ha più armi per neutralizzarti. Riuscire ad essere più duttile è un vantaggio. Quando Rafa sarà più completo, sarà un campione”.