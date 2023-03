Florenzi: “Ho voluto questo rientro. Per un momento ho pensato…”

Alessandro Florenzi ha rilasciato un’intervista a Milan TV sulla stagione in corso, commentando in particolare il suo lungo infortunio

Redazione Il Milanista

Alessandro Florenzi ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Milan TV. Sul ritorno in campo dopo il lungo infortunio: “Ho voluto questo rientro, la voglia di rientrare e aiutare la squadra era molta. Dobbiamo affrontare con voglia e determinazione questi ultimi mesi di stagione, cercando di andare avanti in ogni competizione”.

Sulla stagione in corso: “La verità è che ci si scorda di quello che si è fatto. Questa è la nostra foto. Dobbiamo pensare ai prossimi due mesi: arrivare in Champions nel prossimo anno e i quarti europei. Dobbiamo pensare partita dopo partita. Prima il Napoli e poi l’Empoli. Il campionato porta alla Champions. Gli avversari hanno dato il massimo contro di noi, ma siamo sempre noi a decidere la partita in base a come stiamo. Abbiamo avuto questi due stop che non ci volevano (Salernitana e Udinese, n.d.r.). Possiamo comunque giocarcela. Per me cambia arrivare secondo o quarto”.

Sulla partita d’andata contro il Napoli: “Secondo me è una delle partite più belle che abbiamo fatto, ne parlavo anche con i compagni. Forse quella è la strada per riaffrontarli in queste tre partite importantissime per il futuro”.

Su Leao: “Rafa è sempre molto tranquillo. Spero per lui e per noi che possa fare la differenza domenica. Anche lui sa quanto sia importante per il nostro gioco, non dico che siamo aggrappati a lui perché nessun singolo è una squadra quindi insieme a lui dobbiamo cercare di ritrovarci anche noi per fare una bella partita”.

Sui tifosi: “Avremo bisogno di loro, ma ho pochi dubbi su questo. Da quando sono qui, li ho visti sempre al massimo ci hanno seguito in ogni partita”.

Sul lungo infortunio: “C’è stato un piccolo momento in cui ho pensato di cercare altre strade durante questi mesi. Ma per fortuna la mia famiglia mi ha fatto pensare bene a quello che volevo e la verità è che quando ho visto di nuovo il pallone tutti quei pensieri sono andati via”.