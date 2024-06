Di Marzio: “Il Milan ha presentato un’offerta sia per Rabiot che per Lukaku”

Novità da Gianluca Di Marzio sul mercato del Milan. Ecco le sue parole a Calciomercato - L'Originale su Sky, partendo dalla situazione Lukaku: "Ostacolo è il Chelsea, che vuole i circa 40 milioni della clausola. Chiaro che sarà costretto ad abbassare, altrimenti Lukaku non andrà via. Questo lo sanno sia il Milan che il Napoli. Conte ha già parlato con Lukaku, ma serve un acquirente per Osimhen, in questa fase di stallo si è inserito il Milan, che ha veramente dei contatti con l'entourage del giocatore. Molti calciatori, come Lukaku anche Rabiot, per cui il Milan ha presentato un'offerta, aspettano la fine dell'Europeo per decidere sul futuro".