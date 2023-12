Diletta Leotta: “Il Milan ha perso la magia, Pioli me lo terrei stretto”

La giornalista di Dazn, intervistata da La Gazzetta dello Sport, ha detto la sua sul momento del Milan e su alcuni singoli. Le sue parole

Intervistata da La Gazzetta dello Sport, Diletta Leotta ha parlato anche del Milan. La giornalista di Dazn ha commentato il momento difficile dei rossoneri e ha detto la sua su alcuni protagonisti.

Cosa succede: "Credo che abbia perso la magia di due anni fa".

Se continuerebbe con Pioli: "Sì, non dimentichiamoci che ha portato una squadra molto giovane allo Scudetto. Ha saputo mettere insieme giocatori di esperienza e giovani talenti. Pioli sa come si vince, fossi nel Milan, me lo terrei stretto".

Sul ritorno di Ibra: "Credo che Zlatan tornerebbe volentieri in campo, ma il tempo non si può fermare. Ibra crea ambizione e per il Milan sarebbe fondamentale averlo in società ".

Il giocatore preferito: "Mi diverte Leao, è straordinario e ha un modo di correre unico. E poi quel sorriso mentre gioca è fantastico. Anche Kvaratskhelia è molto bello da vedere. Tra i numeri 9, dico Osimhen e Thuram".

