Dida: “Mi dispiace per il Milan, spero che l’anno prossimo punti a vincere”

Sul campionato : "E' un bellissimo campionato, questo finale è meraviglioso per tutti i tifosi e gli appassionati di calcio. Napoli e Inter sono due grandissime squadre, vediamo cosa accadrà... Non si possono fare pronostici, perché sono entrambe forti. Tutto si deciderà nell'ultima gara".

Sul fallimento dei rossoneri: "Non dico che è stata una stagione negativa, perché nessuno va in campo per fare male. Mi dispiace per il Milan, sono sempre stato vicino al club e spero che il prossimo anno possa puntare di nuovo a vincere".