Longhi: “San Siro deve rimanere lo stadio di Milan e Inter. La soluzione è..”

Lo stadio può essere ristrutturato: “Questo lo dico perché qui si fanno riunioni, assemblee, poi interviene Vittorio Sgarbi che dice lo stadio non deve essere abbattuto per quanto riguarda la sua particolarità e la sua storia. Moltissimi stadi sono stati rigenerati e rifatti, e parlo del Bernabéu, del Camp Nou, dell’Old Trafford, che comunque nonostante le modifiche sono rimasti essi stessi. Hanno infatti continuato a funzionare nel rispetto della loro storia. Per me San Siro rimane lo stadio più bello d’Italia in senso assoluto. Per cui se pensiamo di abbatterlo o se le società pensano di andarsene, sono discorsi che si devono fare in tanti altri stadi italiani”.