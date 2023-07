Di Stefano: “Chukwueze ha fatto scattare l’entusiasmo dei tifosi”

“Il Milan vuole accelerare per Musah e lo farà nel weekend. Non c’è ancora una totale quadra a livello economico tra i due club ma il Valencia sarà disposto a trattare perché il giocatore vuole i rossoneri. Quando coincidono le tre volontà, come dico sempre, alla fine si va a dama”.

“Chiudo con il Milan, che è entusiasta per l’arrivo di Chukwueze. Credo sia stato il giocatore che ha fatto definitivamente scattare l’entusiasmo della gente. Se 6 acquisti non erano bastati, il giocatore nigeriano con la maglia numero 21 mette il certificato di bellezza in un calciomercato che è stato faticoso. Adesso si attendono le uscite, che sono fondamentali in una società di calcio. Bisogna anche vendere”.