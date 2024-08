Di Natale: “Serie A? Sono curioso di vedere Roma, Milan e Napoli”

Il dirigente ed ex bandiera dell'Udinese Antonio Di Natale ha parlato della nuova Serie A. Sentiamo tutte le sue parole...

In esclusiva a TMW Radio ha parlato la bandiera dell'Udinese Totò Di Natale che ha detto: “Come vedo la Serie A che inizierà tra qualche settimana? Il Napoli non avrà la Champions e ha preso un grande allenatore, un vincente”.