Di Francesco: “Oggi ci auguriamo un Milan senza continuità…”

Alle 12:30 il Milan affronterà il Venezia al Penzo, nel match valido per la 34esima giornata di Serie A. Prima del fischio d'inizio, Eusebio Di Francesco è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco le parole del tecnico arancioneroverde.

Sulla corsa salvezza : "Ho parlato di un mini-torneo, non di finali per la salvezza. Questa è una delle ultime cinque ed è la più importante perché è quella del presente. La dobbiamo affrontare con solidità, compattezza, ed equilibrio e vincere più duelli possibili".

I due attaccanti : "Altrimenti rischiamo solamente di subire gli avversari e di non contrattaccare. Questa squadra è abituata a giocare con due attaccanti, non mi piace una squadra che subisce e pensa solo a difendersi".

Se c'è margine per inserirsi nelle pieghe della poca continuità dimostrata dal Milan: "Dobbiamo portarli nella loro zona sconfort. Hanno individualità pazzesche, basta pensare anche solo alla panchina. Il Milan ha dimostrato di avere grande potenzialità, ma non continuità: ci auguriamo che oggi sia la squadra che non trovi continuità, al contrario di quanto fatto contro l'Inter".