Di Canio: “Fofana è un mediano vero e Fonseca lo aspettava”

Dagli studi di Sky Sport l'ex giocatore rossonero ha commentato l'arrivo del centrocampista francese, ultimo colpo di calciomercato del Milan

Lorenzo Focolari Redattore 19 agosto 2024 (modifica il 19 agosto 2024 | 09:47)

L'ultimo colpo di mercatodel Milan in ordine di tempo è stato Youssouf Fofana. Il club rossonero aveva il francese come primo obiettivo per la mediana e ha portato avanti una lunga trattativa con il Monaco per portarlo a Milano.

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Paolo Di Canio ha detto la sua sul nuovo centrocampista rossonero. Le parole dell'ex Milan: "Fofana è il giocatore che potrebbe fare al caso di Fonseca perché è un mediano vero e lo aspettava. Mandando tanti in avanti, cosa che a me non piace per nulla... La gente dice che con Fofana il Milan può vincere lo scudetto, può fare la differenza. La può fare come caratteristica per mandare gli altri. Un giocatore che ha giocato diversi anno davanti al casinò di Montecarlo senza tifosi e senza pressione.

Questo è un altro mondo, a San Siro sarà un'altra storia. Per caratteristiche può essere molto importante e funzionale, manca quel giocatore che possa dettare i tempi in modo pulito e non fantasioso, senza perdere palla. Cosa che invece rischia di fare Loftus-Cheek che lì in mezzo si piace un po' troppo".