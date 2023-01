Dest a Dazn: “Sono pronto. Se ho parlato con Theo in queste ore? No”

Il terzino americano del Milan Sergino Dest ha parlato a pochi minuti da Lazio vs Milan. Sentiamo le sue parole

In esclusiva a Dazn ha parlato Sergino Dest a pochi minuti dall'inizio della sfida Lazio-Milan.

Le sue parole

"Theo ti ha dato consigli? No, non abbiamo parlato. Credo di sapere cosa fare in quella posizione e su entrambi i lati, sono pronto". Queste le parole di Sergino Dest.