Solo quattro giornate alla fine del campionato: per i rossoneri sono le battute finali per conquistare un posto tra le prime quattro, che significherebbe raggiungere l’obiettivo stagionale. La prossima tappa sarà il Sassuolo in trasferta a Reggio Emilia. Stadio che rievoca bei ricordi ai rossoneri, perché è proprio al Mapei Stadium che il Milan vinse la sfida decisiva per il suo ultimo scudetto 2021/2022. Tutti si augurano che possa portare bene anche stavolta, per conquistare tre punti preziosi in ottica ritorno in Champions League.

Per quanto riguarda la designazione arbitrale del match, specifichiamo che quello che fin qui è stato il designatore per le gare di Serie A e Serie B, ovvero Gianluca Rocchi, si è autosospeso dato che è attualmente coinvolto nell’inchiesta che lo vede imputato per concorso in frode sportiva e verrà ascoltato nella giornata di domani dalla Procura di Milano. Per questo motivo, per le restanti gare il designatore sarà Dino Tommasi.

Ecco dunque il team arbitrale scelto per dirigere Sassuolo-Milan.

Tommasi sceglie Maresca

L’AIA ha da poco reso note le designazioni arbitrali per la trentacinquesima giornata: il designatore ad interimha affidato la direzione della sfida a, della sezione di Napoli. Insieme a lui ci sarannocome assistenti, mentresarà il quarto uomo. Al VAR ci saranno