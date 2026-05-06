Tre giornate dalla fine del campionato, a questo punto non è più possibile fare troppi ragionamenti: servono punti per blindare la qualificazione in Champions League. Le inseguitrici spingono e il Milan deve trovare la forza per uscire da un momento fortemente negativo e ritrovare, in qualche modo, gol e risultati.

Domenica sera a San Siro arriva l’Atalanta, squadra mai facile da affrontare, molto fisica e con giocatori di buona qualità in avanti. In più, c’è il fatto che il Milan visto ultimamente è solo un lontano parente di quello della prima parte di stagione, contraddistinto da solidità difensiva e cinismo sotto porta.

Al momento ci troviamo di fronte ad un Milan incerto, molle, che può prendere batoste da chiunque: basta guardare l’ultima contro il Sassuolo e quella contro l’Udinese di tre settimane fa. Servono sei punti e, se non si vuole arrivare con l’acqua alla gola all’ultima giornata, quella con l’Atalanta è una gara da non sbagliare.

In attesa di capire quali saranno le scelte di formazione di mister Massimiliano Allegri per il match, vediamo intanto il team arbitrale scelto per dirigerlo.

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Tommasi sceglie Zufferli

L’AIA ha da poco reso note le designazioni arbitrali per la trentaseiesima giornata di: il designatore ad interimha affidato la direzione della sfida tra, della sezione di Udine. Insieme a lui ci sarannocome assistenti, mentresarà il quarto uomo. Al VAR ci saranno