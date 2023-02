Derby di Milano, in campo un anno dopo dalla svolta rossonera

Questa sera alle 20:45 si terrà il Derby di Milano, esattamente un anno dopo rispetto al derby di svolta del Milan

Redazione Il Milanista

Mancano sempre meno ore all’attesissimo Derby di Milano. Le due squadre meneghine sono pronte a disputare il 235esimo Derby della Madonnina, valido per la ventunesima giornata di Serie A. Quella di oggi non sarà una stracittadina come le altre, ma potrebbe decretare un prima e un dopo. In attesa del fischio d’inizio, vediamo di seguito alcune curiosità sul big match di San Siro.

Proprio come nella passata stagione, Inter e Milansi affronteranno il 5 febbraio. Prima dello scorso anno non era mai successo che le due squadre si incrociassero in questa data. I rossoneri cercheranno di ottenere la terza vittoria consecutiva in casa nerazzurra: sarebbe la striscia più lunga ottenuta dopo i sei successi tra il 1999 e 2005. Le due formazioni vantano degli attacchi molto prolifici, con i nerazzurri che hanno il secondo miglior attacco e il Milan il quarto. Mentre l’Inter segna principalmente nel primo quarto d’ora e su palla inattiva, il Milan fa molti gol sui recuperi offensivi e anche sugli attacchi verticali.

Le due squadre segnano molto anche in contropiede e hanno una buona percentuale di duelli vinti. I Diavoli hanno in Leao la loro arma in più, capace di realizzare 33 dribbling finora in campionato. Attenzione soprattutto alla sfida tra Dzeko e Giroud, i due giocatori più anziani che hanno partecipato ad almeno dieci gol nei cinque maggiori campionati europei in questa stagione. Infine l’ultima sfida sarà tra i due allenatori, con Pioliin leggero vantaggio: sono cinque le vittorie rossonere, quattro le sconfitte e tre i pareggi.