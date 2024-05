De Grandis: “I tifosi sono interdetti, ma Fonseca non è da disprezzare”

Il campionato è ufficialmente terminato e ora in casa Milan si comincia a pensare al futuro. Come prima cosa c’è da trovare il sostituto di Stefano Pioli, che non sarà più l’allenatore dei rossoneri.

Su Fonseca, possibile nuovo allenatore del Diavolo: "Il tifoso del Milan, in questo momento, è un po' interdetto. Fonseca è un buon allenatore, ma molti tifosi del Milan dicono 'Eh allora a questo punto teniamo Pioli'. I tifosi sono preoccupati, perché non conoscono Fonseca per ciò che ha fatto ultimamente. Con la Roma non ha fatto malissimo, ma non ha una grande immagine in Italia. Tu sei un addetto ai lavori e valuti su tutto. Fonseca è tutt'altro che da disprezzare".