Possibile novità radio-tv della Serie A, De Siervo: “Dal prossimo anno…”

"La decisione della Lega di Serie A di far partire, con l’inizio della prossima stagione, un proprio canale radio e tv, in tecnologia Dab e web, rappresenta il primo passo verso la creazione del possibile canale ufficiale per la trasmissione delle partite live che potrebbe prendere vita dal 1 luglio 2024 ”.

Ancora le sue parole

“Ringrazio tutte le aziende che hanno partecipato al bando e soprattutto RDS per aver creduto, insieme a noi, in questo progetto industriale. Siamo da tempo una media company capace di realizzare la produzione delle partite, mentre dalla stagione prossima, grazie a una redazione dedicata, realizzeremo un vero e proprio palinsesto di intrattenimento radio e tv per oltre 12 ore originali al giorno". Queste le parole dell'mministratore Delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo il quale ha parlato della possibile creazione del canale radio-tv ufficiale della Lega Serie A. <<<C'è chi entra e chi esce in vista del prossimo mercato estivo ormai alle porte: ecco la grossa novità!>>>