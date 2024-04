De Rossi: “Il Milan lo conosco, lo abbiamo visto 1000 volte”

“Il Milan, ho il mio staff che mi proibisce di guardare le squadre che affronteremo la volta dopo, c’è questo patto e per ora ha funzionato. Il giovane allenatore ha poi affermato di conoscere già i segreti del diavolo : “Il Milan lo conosco. Lo abbiamo visto 1000 volte e lo prepariamo già da stasera, però un po’ più leggeri, un po’ più rilassati”.

Giovedì sera, dunque, andrà in scena la sfida europea tra il Milan e la Roma, valida per i quarti di finale del torneo.

