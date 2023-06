De Paola: “Nessuno come Berlusconi, creata un’organizzazione perfetta”

Tra i messaggi di cordoglio giunti per ricordare Silvio Berlusconi c’è anche quello di Paolo De Paola , intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Sull’arrivo di Silvio Berlusconi al Milan: “Ho un’esperienza anche personale con lui, quando prese il Milan nel 1986 seguivo i rossoneri. È stato un grande personaggio, è stato anche il Presidente più vincente al mondo. Ha creato un’organizzazione perfetta, capace di controllare tutto”.

Grazie a lui il Milan è diventato un club vincente: “Aveva un braccio destro formidabile come Galliani ma creava nella struttura organizzativa delle figure fondamentale, dal merchandising al marketing. Con le sue scelte forti ha sfondato le porte e ha cambiato tutto, lo ha fatto ad esempio anche con Sacchi. Lo ha difeso davanti ai giocatori nello spogliatoio. I suoi risultati erano frutto di idee e di coraggio, con Galliani e Braida ha creato un trio fantastico per il Milan . Ciò che ha portato al calcio, a prescindere dalla politica, è ineguagliabile. Fa parte della storia del calcio italiano”.

Un ricordo personale sul Cavaliere: “Racconto poi un aneddoto carino. Quando sono diventato Direttore di Tuttosport mi ritrovai a cena con lui e ricordo che eravamo con diversi sponsor. Non ho mai visto una persona riuscire a mangiare e a dialogare per due ore coinvolgendo tutti su argomenti tutti interessanti. Ha saputo reggere due ore di conversazione in cui era il direttore d’orchestra”.