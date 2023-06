Le ultime – Giornata di lutto in casa Milan, stamattina si è spento Berlusconi

Oggi è un giorno triste per il mondo del calcio. Ci ha lasciati Silvio Berlusconi . E' evidente che tutto il resto in questa giornata passa in secondo piano. Un uomo visionario che ha contribuito alla crescita del calcio in Italia.

Noi milanisti gli dobbiamo molto

Ha preso il Milan in una situazione non rosea e lo ha riportato a più riprese sul tetto del Mondo. Silvio Berlusconi non era più il presidente del Milan ormai da diversi anni, ma per tutti il presidente era ancora lui. Ultimo, ma non per importanza, quello che stava facendo con il Monza negli ultimi anni. Dopodomani si svolgeranno i funerali a Milano. A piangerlo e a ricordarlo sono in molti. Sportivi e politici. Amici ed avversari. Una figura che sicuramente mancherà a tutti.