D’aversa: “I ragazzi sono stati bravissimi, l’episodio l’avete visto tutti”

L'allenatore del Lecce è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la partita pareggiata 2-2 contro il Milan al Via del Mare. Ecco cosa ha detto

Il Milan non è tornato a vincere in campionato, pareggiando 2-2 il Lecce al Via del Mare. Dopo la partita, Roberto D'Aversa è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il match.

L'episodio finale e le parole di Sticchi Damiani: "Non devo assolutamente commentare le parole del presidente, se si è espresso vuol dire che sapeva quello che doveva dire. Io dico solo che nel primo tempo dove abbiamo concesso loro due situazioni per far gol, la prima da fallo laterale e la seconda su una palla schizzata. Nel secondo tempo i ragazzi sono stati bravissimi a recuperarla e a vincerla sul campo. Poi però purtroppo l'episodio l’avete visto tutti, non voglio commentarlo".

Com'è nata la rimonta: "Ai ragazzi ho chiesto di riprenderci quello che avevamo lasciato a Roma. Andare sotto di due gol poteva ammazzare chiunque, invece i ragazzi hanno dimostrato l'abnegazione di voler portare a casa un risultato a ogni costo. Hanno dimostrato anche di avere una condizione fisica ottimale, anche in questa settimana in cui abbiamo giocato un giorno prima. E' chiaro che il Milan aveva giocato martedì sera, ma hanno la rosa per poter giocare più volte in una settimana. Il rammarico è che alla fine abbiamo esultato come se avessimo vinto, e poi purtroppo non è stato così. Ma sono davvero contento e felice, per me i ragazzi l'avevano vinta".

I cambi che hanno indirizzato la partita: "Nell'intervallo ho fatto rivedere i gol subiti. Nel momento in cui si è fatto male Leao mentalmente potevamo pensare che l'impegno potesse essere più facile. Non possiamo subire gol da fallo laterale, abbiamo subito l'uno due su dei cross. Ma anche sul secondo gol ci è partito un giocatore che non abbiamo seguito. Ho fatto rivedere questi episodi. E a prescindere dalla tattica conta la voglia di vincere il duello personale, cosa che nel secondo tempo siamo stati bravi a fare. I cambi sono stati azzeccati perché sono entrati bene loro. Aver ribaltato la partita è importante, ma in due partite abbiamo visto bruciare cinque punti. A Roma per demerito nostro, stasera non solo per demerito nostro. Mi auguro che questi punti non pesino a fine campionato: noi lottiamo per salvarci".

