Daniel Maldini: “Momento migliore. Papà? Pro e contro…”

Stefania Palminteri Redattore 17 marzo - 13:25

Intervistato dai microfoni di DAZN e Sky Sport, il trequartista in prestito dal Milan, Daniel Maldini, ha commentato così il grandissimo gol che ha deciso Monza-Cagliari: “ Non ho provato le punizioni questa settimana, tutto istinto. Credo si di essere nel mio momento migliore, per l’aiuto che riesco a dare alla squadra: sto cercando la continuità, anche attraverso qualche errore. Mi sono sentito a casa dal primo secondo e questo mi ha aiutato”.

Non poteva non arrivare (come al solito) la domanda su papà Paolo Maldini: peso o opportunità? Daniel risponde: “Ci sono pro e contro, come tutto. Ho vissuto sempre in maniera serena e non mi pesa più di tanto“

