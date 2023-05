Dalot: “Ho parlato con Zlatan per dei campi di padel…”

Sul Padel e Zlatan..

“Zlatan Ibrahimovic ha diversi centri di padel in Svezia e ho avuto una conversazione con lui a Milano in cui ho condiviso il mio desiderio di creare un giorno qualcosa di simile in Portogallo. Il consiglio più grande che mi ha dato è stato quello di farlo con tutto il cuore e l’anima e di voler fare la differenza. Questa è stata la mia filosofia per questo spazio, creare qualcosa di diverso da ciò che già esisteva in Portogallo e spero che le aspettative si trasformino in risultati e successo”.