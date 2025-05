Cugini: “Allegri 1a scelta di Tare, appena nominato è partito all’assalto”

Vai nel canale Telegram del Milanista > In esclusiva a TMW Radio ha parlato il giornalista Mimmo Cugini che ha detto: " Allegri? E' importante che si delinei per il Milan questo nome. Viene da una stagione piena di contraddizioni il club e riparte con Allegri che a Milano ha già vinto. Era la prima scelta di Tare, tanto che appena è stato nominato è partito all'assalto del tecnico”.

Ancora le sue parole

“Allegri ha preferito il Milan non per squadra e prospettive ma per una questione logistica ed è sempre stato legato al Milan. Gasp-Roma è sorprendente, anche alla luce di quanto ha detto tempo fa Ranieri. Ora vedremo che farà l'Atalanta e l'Inter, se Inzaghi sarà stuzzicato dall'Arabia. Tornando ad Allegri, è una bella notizia anche per il calcio italiano". Intanto in casa del Milan non si parla di altro <<<