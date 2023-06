Ct Usa: “Milan destinazione attraente per Pulisic. E su Balogun…”

Dopo la chiusura della cessione di Tonali al Newcastle , il Milan sta sondando il mercato per trovare i nomi giusti per rinforzare la rosa a disposizione di Pioli . Uno dei profili nel mirino come attaccante esterno è Christian Pulisic , statunitense di proprietà del Chelsea .

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Gregg Berhalter , ct degli Usa , ha parlato del possibile futuro in Italia del giocatore: "Christian gioca nel Chelsea. Ma l’Italia e il Milan sono a oggi destinazioni molto attraenti, anche per la possibilità di essere protagonisti in Champions League . Però nessun consiglio, si tratta di scelte personali".

Berhalter ha sottolineato come lo stesso valga per un altro giocatore in orbita Milan: "Stesso discorso per Balogun, che è già una certezza e non soo un attaccante del futuro come sento dire in giro. Vedremo...".