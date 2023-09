Cruz: “Il Milan ha una bella squadra, ma l’Inter ha qualcosa in più”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante nerazzurro ha parlato del Derby tra Inter e Milan in programma sabato 16 settembre

Dopo la pausa per gli impegni delle nazionali, il Milan avrà subito un grande appuntamento: il Derbyin casa dell'Inter. In vista della stracittadina, La Gazzetta dello Sport ha intervistato Julio Cruz, ex attaccante dei nerazzurri.

Le parole di Julio Cruz sul Derby — "Me ne sono accorto anche dai messaggi dei miei amici interisti: ‘Sei pronto? Ora che sei in Italia ti sei portato dietro gli scarpini per fare qualche minuto nel derby?’. Il Milan ha costruito una bella squadra ma credo che l’Inter abbia sempre qualcosina in più. Per esempio quella finale di Champions League persa. E persa tutt’altro che male. Significa che dentro di te hai rabbia e voglia di dimostrare che puoi fare un’altra stagione di alto livello. Oltre all’orgoglio. Una annata per vincere. Il fatto di essere andato bene negli ultimi tempi porterà l’Inter a dimostrare una volta ancora che ha qualcosa di più".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.