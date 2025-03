Crudeli: “Conte l’uomo giusto per risollevare il Milan, Ibra come dirigente…”

Il giornalista Tiziano Crudeli è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare della sfida di oggi tra Napoli e Milan .

Sul futuro allenatore rossonero : “Sulle voci del Milan su Conte posso solo dire che lui, allo stato attuale, sarebbe l’allenatore giusto per risollevare il Milan dalla nona posizione in classifica a posizioni di vertice”.

Su Ibra: “Ibrahimovic non ha dimostrato di essere un grandissimo dirigente, serve un direttore sportivo alla Marotta. Ibra grandissimo giocatore ma nel ruolo di direttore sportivo non si è rivelato attualmente il migliore in assoluto, anzi…”.