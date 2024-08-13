Criscitiello: “Brescianini all’Atalanta, nelle casse del Milan più soldi”

Michele Criscitiello ha parlato della telenovela che sta portando Brescianini all'Atalanta. Sentiamo tutte le sue parole...

In esclusiva sul proprio profilo X ha parlato il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello che ha detto: “Percassi show: 13 mln al Frosinone per Brescianini. Contratto al calciatore 4 anni + 1. Il 50% dell’incasso il Frosinone dovrà girarlo al Milan. Napoli beffato ad ora di pranzo. Inserimento lampo di Percassi che si conferma il leader del mercato italiano”.

Acuto finale della dea

Fino all'ora di pranzo Brescianini sembrava appunto diretto verso il Napoli. Poi la svolta. La dea ha alzato la propria offerta la quale sarebbe stata accettata. Il centrocampista era oggi a Roma, a Villa Stuart a sostenere le visite mediche per legarsi con i partenopei. Beffa dunque per il