Criscitiello è sicuro: “De Zerbi è innamorato del Milan”

Stefania Palminteri Redattore 26 febbraio 2024 (modifica il 26 febbraio 2024 | 13:37)

Il futuro di Stefano Pioli sulla panchina del Milan continua ad essere uno dei temi più chiacchierati nell'ambiente calcistico. I tifosi sono spaccati a metà, qualcuno crede che il percorso del tecnico emiliano sia stato positivo, mentre altri pensano che sia giunto il momento di separarsi per far accomodare in panchina un mister più blasonato. Uno dei nomi accostati più volte alla panchina meneghina è senza alcun dubbio Roberto De Zerbi, oggi tecnico del Brighton.

Michele Criscitiello nel suo editoriale su 'SportItalia': "De Zerbi, a fine stagione, potrebbe lasciare Brighton ma non la Premier League. Lo seguono i 5 top club inglesi. Ha qualcosa anche in Spagna ma la sua follia lo porterebbe a valutare anche i club italiani. Lui è un innamorato del Milan".

"Dopo Brescia (e forse Foggia) c’è il Diavolo nel suo DNA. Cresciuto a Milanello potrebbe fare in rossonero quello che da calciatore non gli è riuscito. C’è solo una certezza nella carriera di De Zerbi: non allenerà mai l’Atalanta"

