Costacurta: “Io tifoso dell’Inter? Un cazzata. Sono un professionista”

Le sue parole: "Io interista? Una grande cazzata. Io non sono un passionale, tant'è che quando mio padre e mio fratello mi portavano a vedere il Varese ero l'unico a non avere la bandiera. Però mi affeziono quando entro in un gruppo: mi sono affezionato tantissimo al Milan nel momento in cui sono entrato a far parte della famiglia Milan nel 1980 e visto che ci sono rimasto 27.