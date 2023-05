Costacurta: “Attaccante? Prenderei uno come Scamacca. Su Pioli…”

Sul momento in casa Milan : come si riparte?

"Avanti con tutti. Anche quest’anno hanno fatto un ottimo lavoro, con la semifinale di Champions. È chiaro però che la qualificazione alla prossima edizione influenzerà molto il giudizio. Non è corretto dire che la stagione sia stata deludente – oppure fallimentare, senza scomodare Antetokounmpo – e poi io credo che il Milan si qualificherà alla prossima Champions. So che il quarto posto economicamente è fondamentale ma non si poteva certo pensare di abbandonare mentalmente la Champions per questo".