Costacurta su un ex obiettivo del Milan: “Sono rimasto molto male che…”

In esclusiva al quotidiano torinese Tuttosport ha parlato l'ex calciatore Alessandro Costacurta che su un ex obiettivo del Milan ha detto: "Sono rimasto davvero male quando Cairo ha venduto Buongiorno, per me è stata una sorpresa perché pensavo che un giocatore così dovesse rimanere per tanti anni e intorno a lui crescesse tutta la squadra”.