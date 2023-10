Costacurta: “Con una prestazione più attenta poteva andare diversamente”

Alessandro Costacurta è intervenuto a Sky Sport nel post partita di PSG-Milan 3-0: "Forse con una prestazione più attenta la partita poteva andare diversamente. C'è però grande differenza tra le due squadre: il PSG è superiore in tutti i ruoli. Chiaro, il 3-0 così fa male, ma credo che tutti si siano impegnati al massimo: Leao è questo. Oggi il Milan ha affrontato una squadra molto più forte". Il Milan è già a lavoro per preparare al meglio la trasferta di domenica sera contro il Napoli, nel match valevole per la 10a giornata del campionato di Serie A. I rossoneri cercheranno riscatto, dopo la sonora sconfitta parigina e la beffa contro la Juventus.